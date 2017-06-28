Украинские военные массово увольняются из ВСУ, не желая воевать в Донбассе

В Избранное

Донецк, 28 июня. Украинские силовики продолжают спасаться бегством с передовых позиций ВСУ в Донбассе. Об этом заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, Генштаб ВСУ издал приказ о переброске тыловых подразделений на линию фронта в Донбассе. Однако личный состав подразделения связи 72-й отдельной механизированной бригады, узнав о приказе командования, подал рапорта на увольнение.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что с начала 2017 года украинская полиция зафиксировала около 500 случаев суицида среди военнослужащих ВСУ в Донбассе, передает телеканал «360».