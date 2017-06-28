МИД РФ призвал США сосредоточиться на борьбе с ИГ и не прибегать к провокациям в Сирии

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Москва, 28 июня. В своем официальном заявлении в связи с обвинениями США в адрес Сирии, российское дипломатическое ведомство указывает на необходимость для всех сторон воздержаться от действий, которые бы могли помочь террористам из международной группировки «Исламское государство»* (запрещено в России).

«Если, как утверждает пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, целью военного присутствия США в Ираке и Сирии является борьба с терроризмом, то и предпринимаемые ими в этой связи действия должны всецело отвечать антитеррористическому характеру стоящих перед мировым сообществом задач по разгрому ИГИЛ* и аффилированных с этой структурой группировок», — напомнили в МИД РФ.

В том же сообщении Министерство иностранных дел РФ предостерегло США от новых нарушений Устава ООН и односторонних действий в Сирии — такие действия могут привести лишь к усилению позиций ИГ* и других террористических группировок на Ближнем Востоке.

* Организация запрещена на территории РФ.