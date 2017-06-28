Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новороссия
Донбасс: украинский офицер продал ЛНР информацию о личном составе штаба АТО
Общество
Террористы ИГ получили право на новое имя и анонимность в Швеции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Террористы ИГ получили право на новое имя и анонимность в Швеции

    14:43  28 Июня 2017
    262

    Террористы ИГ получили право на новое имя и анонимность в Швеции

    Стокгольм, 28 июня. Как оказалось, правоохранительная система Швеции проявляет впечатляющую степень толерантности не только по отношению к мигрантам, которые были вынуждены бежать в Европу из-за охватившей Ближний Восток войны с терроризмом, но и по отношению к самим террористам. Шведский Expressen выяснил, что террористы из группировки ИГ* (запрещена в РФ) прибывающие в Швецию, имеют право получить новые документа и легально скрывать свое прошлое — как будто в рамках программы защиты свидетелей.

    Газета приводит свидетельства 27-летнего Уалада Али Юсефа, который в 2014 году присоединился с ИГИЛ* и некоторое время воевал в Сирии. В Швеции его опознали благодаря фотографиям, где он позирует с автоматом Калашникова. Оказалось, что Али Юсеф сейчас живет в Швеции. Бывший террорист жалуется, что опубликованные в Интернете фотографии «лишили его шанса найти в Швеции работу».

    Террористы ИГ получили право на новое имя и анонимность в Швеции

    Уже сейчас среди нашедших пристанище в Швеции мигрантов есть крайне опасные люди, которые, например, участвовали в массовых казнях сирийских солдат. При этом, по словам шведских экспертов, самые отчаянные головорезы ИГИЛ еще не возвращались в Европу.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Киев сообщает о подрыве автомобиля СБУ в Донбассе

        15:13 28 Июня 2017 103
        Читать
        14:34
        Сегодня

        Совет Федерации одобрил закон о реновации в Москве
        13:45
        Сегодня

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:43
        Сегодня

        Москва считает слова США о новых химатаках в Сирии «приглашением» террористов к провокациям
        12:19
        Сегодня

        Законопроект об отмене роуминга в России внесли в Госдуму

        11:35
        Сегодня

        МИД РФ не исключает провокаций в Сирии после заявлений США о подготовке химатаки

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017 507

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        7592

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2117

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1894

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1845
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45   28 Июня 2017
        505
        Евросоюз официально продлил антироссийские санкции на полгода

        Евросоюз официально продлил антироссийские санкции на полгода

        13:44   28 Июня 2017
        74
        Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

        Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

        13:41   28 Июня 2017
        263
        Минобороны РФ развенчало фейк о захвате «российского контрактника» в Донбассе

        Минобороны РФ развенчало фейк о захвате «российского контрактника» в Донбассе

        12:27   28 Июня 2017
        997