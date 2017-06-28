Террористы ИГ получили право на новое имя и анонимность в Швеции

В Избранное

Стокгольм, 28 июня. Как оказалось, правоохранительная система Швеции проявляет впечатляющую степень толерантности не только по отношению к мигрантам, которые были вынуждены бежать в Европу из-за охватившей Ближний Восток войны с терроризмом, но и по отношению к самим террористам. Шведский Expressen выяснил, что террористы из группировки ИГ* (запрещена в РФ) прибывающие в Швецию, имеют право получить новые документа и легально скрывать свое прошлое — как будто в рамках программы защиты свидетелей.

Газета приводит свидетельства 27-летнего Уалада Али Юсефа, который в 2014 году присоединился с ИГИЛ* и некоторое время воевал в Сирии. В Швеции его опознали благодаря фотографиям, где он позирует с автоматом Калашникова. Оказалось, что Али Юсеф сейчас живет в Швеции. Бывший террорист жалуется, что опубликованные в Интернете фотографии «лишили его шанса найти в Швеции работу».

Уже сейчас среди нашедших пристанище в Швеции мигрантов есть крайне опасные люди, которые, например, участвовали в массовых казнях сирийских солдат. При этом, по словам шведских экспертов, самые отчаянные головорезы ИГИЛ еще не возвращались в Европу.

* Организация запрещена на территории РФ.