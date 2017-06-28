Развязывают руки: к чему приведет односторонний выход США из договора РСМД

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В российском внешнеполитическом ведомстве не исключают, что Соединенные Штаты Америки могут в одностороннем порядке выйти из Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил заместитель главы департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Леонтьев. Такое решение развяжет руки России, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков.



Ранее издание Politico со ссылкой на ряд американских конгрессменов сообщало, что администрация Дональда Трампа всерьез прорабатывает поступившее из конгресса США предложение о выходе страны из договора РСМД.

«Вероятность можно просчитывать к рациональным действиям, но когда приходится иметь дело с истерикой, густо замешанной на антироссийской паранойе, то поведение становится непредсказуемым, так что исключать, конечно, ничего нельзя», — дал свою оценку действиям американских политиков Леонтьев.

Кроме того, в МИД РФ также заявили, что власти Российской Федерации серьезно озабочены использованием американскими властями неаргументированных данных по договору в качестве предлога для кампании о возможных ответных мерах против Москвы.

«Сегодня американцы фактически не соблюдают договор, который был заключен в 1987 году. Они его не соблюдают, потому что занимаются размещением систем ПРО в Восточной Европе и перемещением к нашим границам кораблей, имеющих элементы этой самой ПРО. Отмечу, на пусковых установках противоракетной обороны США могут размещаться в том числе крылатые ракеты Tomahawk, которые могут нести как обычную боевую часть, так и ядерные боевые блоки. А это уже ракеты морского базирования средней дальности», — поясняет ситуацию военный эксперт.

Леонков подчеркивает, что выход Соединенных Штатов из договора РСМД также развяжет руки Российской Федерации, у которой с 1987 года в завершающей стадии находятся наработки по созданию перспективных ракетных комплексов средней дальности.

«Эти ракеты могут полностью накрыть всю Европу. И если Вашингтон все же выйдет из договора, российские инженеры в короткое время доработают комплексы и разместят их в таких позиционных районах, что большая часть Европы будет под прицелом. В свою очередь, это будет отрезвляющим маркером и сигналом для тех стран Европейского союза, которые в последнее время занимаются нагнетанием обстановки и обвиняют Москву в мнимой агрессии. С военной точки зрения, такие ракеты смогут контролировать всю логистику на большом удалении, а также те базы, на которых могут концентрироваться ударные силы стран НАТО в случае их замыслов по нападению на Россию», — продолжает специалист по ракетному вооружению.

Стоит отметить, что договор РСМД запрещает сторонам-подписантам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. километров. Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора.

«Говорить о том, что мир находится на пороге ядерной войны, я бы не стал, однако то, что некоторые страны пытаются поставить мир на такую грань, — это факт. Кто-то раскачивает лодку мирового баланса и пытается на этом сыграть, кратковременно нагреть руки на военных заказах. Дело ведь в том, что военные заказы составляют существенную долю американской экономики, для этого достаточно посмотреть, какие бюджеты выделяются для армии США и сколько за это все получает военная промышленность США. А она, кстати, поставляет вооружение не только Пентагону, но и другим государствам, причем речь идет о триллионах долларов. И чем больше страны будут бояться, тем больше они будут желать получить ядерное оружие. Так что вероятность мировой катастрофы все же существует», — говорит Леонков.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров заявляет, что Москва не раз подтверждала приверженность обязательствам по договору РСМД и «каких-либо нарушений с нашей стороны не было». При этом дипломат отметил, что в Вашингтоне утверждают обратное, но никогда не приводят каких-либо доказательств.