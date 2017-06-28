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«Лаборатория Касперского» придумала название для нового вируса-вымогателя
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    «Лаборатория Касперского» придумала название для нового вируса-вымогателя

    14:36  28 Июня 2017
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    «Лаборатория Касперского» придумала название для нового вируса-вымогателя

    Москва, 28 июня. В «Лаборатории Касперского» заявили, что от вируса-шифровальщика пострадали уже более двух тысяч человек.

    Чаще всего вирус атаковал жителей России и Украины. Ряд отдельных случаев был зафиксирован в Польше, Германии, Италии, Великобритании, Франции, США.

    В данный момент эксперты «Лаборатории Касперского» заняты исследованием последней волны заражений вирусом-шифровальщиком.

    Есть версия, что вредоносная программа использовала несколько векторов атаки. Для распространения вируса применялся модифицированный эксплоит EternalBlue и эксплоит EternalRomance.

    «Лаборатория Касперского» придумала название для нового вируса-вымогателя

    По предварительной версии, новый вирус-шифровальщик не связан с семейством вымогателей Petya, хоть и имеет несколько общих с ним строк кода, отметили в «Касперском». Кроме того, вредоносная программа отличается от Petya функциональностью.

    Новый шифровальщик получил название ExPetr.

    Автор: Дима Оленин
    #вирус
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