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В Германии начались продажи Lada Vesta ижевской сборки
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    В Германии начались продажи Lada Vesta ижевской сборки

    14:59  28 Июня 2017
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    В Германии начались продажи Lada Vesta ижевской сборки

    Ижевск, 28 июня. В Германии стартовали продажи автомобилей Lada Vesta отечественного концерна «АвтоВАЗ», собранные на ижевском заводе.

    Как отметил вице-президент «АвтоВАЗа» по маркетингу и продажам Ян Птачек, главный покупатель модели — Казахстан, и в целом продажи отечественных автомобилей продолжают больше ориентироваться на страны СНГ.

    Сейчас Lada Vesta продается в Болгарии — от 682 тысяч, в Венгрии по цене от 600 до 827 тысяч рублей, в Германии — от 762 до 808 тысяч рублей. На всех иностранных рынках машина предлагается с 1.6-литровым мотором, мощностью 106 л.с.

    Отмечается, что за 2016 год на немецком авторынке было реализовало более двух тысяч авто.

    В Германии начались продажи Lada Vesta ижевской сборки

    Напомним,  26 июня на проходящей в Казахстане выставке ЭКСПО-2017 была представлена электрическая Lada Vesta.

    Автор: Тимур Румянцев
    #автоваз
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