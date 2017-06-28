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Сирия: активность самолетов США напоминает сценарий подготовки удара коалиции в Дейр эз-Зоре
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    Сирия: активность самолетов США напоминает сценарий подготовки удара коалиции в Дейр эз-Зоре

    14:29  28 Июня 2017
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    Сирия: активность самолетов США напоминает сценарий подготовки удара коалиции в Дейр эз-Зоре

    Дамаск, 28 июня. Увеличение интенсивности полетов самолетов-разведчиков США в небе над Сирией свидетельствует о возможной подготовке Пентагона к решительным действиям. Такое мнение высказал в среду информированный источник.

    По его словам, такую же активность ВВС США демонстрировали в сентябре 2016 года, прежде чем нанести массированный ракетный удар по позиции сирийской армии в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия: активность самолетов США напоминает сценарий подготовки удара коалиции в Дейр эз-Зоре

    Как сообщает телеканал «Аль-Маядяин», в последнее время самолет-разведчик США стал все чаще появляться в небе над Сирией. Помимо него в воздушном пространстве САР были замечены еще два самолета США, в задачи которых входит перехват радиосигнала, обнаружение вражеских радаров и передача целеуказания.

    Отметим, что в понедельник власти США заявили, что президент Сирии Башар Асад готовит химическую атаку. Белый дом предупредил официальный Дамаск, что на подобные действия последует реакция.

    Автор: Геннадий Плющев
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