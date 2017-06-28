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Москва, 28 июня. Совет Федерации одобрил закон о реновации в Москве. За принятие документа высказались 147 сенаторов, еще четверо воздержались. Противников реновации не нашлось.

Закон определяет реновацию как «совокупность мероприятий, направленных на обновление среды проживания граждан в целях предотвращения формирования аварийного жилищного фонда в Москве и в целях обеспечения развития жилых территорий, создания благоприятной среды жизнедеятельности, общественных пространств и благоустройства территорий».

Уточняются также и характеристики домов, которые попадут в программу реновации — это многоквартирные дома не выше 9 этажей, которые строились по типовым проектам 1957–1968 годов.

Ранее сообщалось, что расселение московских пятиэтажек может начаться уже в конце этого года. Как заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин, город уже сейчас располагает квартирами, в которые можно переселить москвичей.