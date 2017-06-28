Ракка: курдская женщина-снайпер чудом спаслась от пули боевика ИГИЛ

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Ракка, 28 июня. Курдское ополчение опубликовало видеозапись снайперской дуэли в сирийской Ракке.

Курдское ополчение из состава «Сирийских демократических сил» активно использует в столкновениях с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) подразделения, состоящие из женщин. Чаще всего они «работают» снайперами.

На кадрах видеозаписи одной из снайперских дуэлей женщина-снайпер пытается «снять» игиловца, однако ответ террориста приходит очень быстро. Боевик промахнулся буквально на несколько сантиметров.

Отмечается, что в данный момент курды зачистили от «Исламского государства»* район Хаттин рядом с Кадисией.

Курды взяли под контроль район Хаттин рядом с Кадисией в городе Ракка. pic.twitter.com/KAD3qLerzU — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 28, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.