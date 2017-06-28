Стало известно, почему экс-солист «Иванушек» оказался в реанимации

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Москва, 28 июня. Сегодня утром СМИ сообщили о госпитализации и критическом состоянии бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева. Подруга музыканта уточнила, что он попал в реанимацию из-за пневмонии с осложнениями.

Девушка певца Александра Куцевол сообщила, что Олег был доставлен в больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония легких с осложнениями».

«Он в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких, — ред.)», — сообщила она в интервью «Комсомольской правде».

По словам Куцевол, за жизнь Яковлева борются «самые лучшие врачи». Она добавила, что близкие музыканта очень беспокоятся за него, но надеются, что в итоге с ним все будет хорошо.