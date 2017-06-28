Песков: Прогресса в подготовке к встрече Путина и Трампа нет

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Москва, 28 июня. Прогресса в подготовке к встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пока нет. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Со вчерашнего дня ничего не поменялось», — подчеркнул официальный представитель главы государства.

Согласно предварительным данным, Трамп и Путин могут встретиться на саммите G20 в Гамбурге.

Напомним, ранее специальный помощник президента США Кристофер Форд указал на то, что Вашингтон открыт к диалогу с Москвой.