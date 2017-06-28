Greenpeace разоблачила создателей вредных для человека и экологии гаджетов

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Вашингтон, 28 июня. Международная экологическая организация Greenpeace составила топ самых вредных для природы и для здоровья человека гаджетов. Речь идет о вредном излучении, которое исходит от приборов.

Список возглавили планшеты iPad и ноутбуки линейки MacBook компании Apple. Следом идут устройства Samsung и LG.

При этом самыми экологичными и безопасными оказались смартфоны от Dell и HP, излучение которых, по словам сотрудников Greenpeace, оказывает минимальное воздействие на организм и окружающую среду, сообщает «Политэксперт».