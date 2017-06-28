Пусть арабы сражаются друг с другом: зачем Израиль поддерживает террористов в Сирии

В Избранное

В конце июня на карте Сирии появилась новая горячая точка. С каждым днем противостояние сирийских правительственных сил и Израиля в провинции Кунейтра набирает обороты. Израиль регулярно сообщает об обстреле своих позиций в районе Голанских высот сирийской артиллерией, официальный Дамаск — об аналогичных обстрелах и авиаударах со стороны Израиля.

Чего хочет Израиль?

Сейчас правительственные войска ведут активные бои с террористами «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) на юго-западе Сирии. Часто удары израильской артиллерии или беспилотников следуют одновременно с атаками боевиков. С периодичностью в неделю официальный Дамаск обвиняет Тель-Авив в поддержке международного терроризма.

По мнению военного аналитика Юрия Котенка, все эти обвинения вполне оправданы.

«В этом конкретном регионе, на спорной территории Голанских высот, Израиль действительно активно поддерживает силы джихадистов. Боевики «Ан-Нусры» и других смежных групп проникают в провинцию Кунейтра и на юго-запад Сирии с территории Израиля, оттуда же приходят поставки боеприпасов и вооружения. Все это было неоднократно зафиксировано как сирийским правительством, так и международными наблюдателями», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

В неожиданном проявлении солидарности в середине июня к выдвинутым правительством Асада обвинениям присоединилась ООН. Тогда генсек Организации Антониу Гуттериш заявил о как минимум 16 контактах между Израилем и боевиками «Ан-Нусры». Помимо помощи боевикам, продолжает Гуттериш, Израиль оказывает террористам медицинскую помощь на своей территории.

Стравить арабов меж собой

Даже учитывая традиционно напряженные отношения между Израилем и Сирией, может показаться странным, что Тель-Авив поддерживает радикальных исламистов. Все же всякий раз, когда очередная экстремистская организация поднимает голову в арабском мире, в списке ее первоочередных целей — уничтожить Еврейское государство. Это верно и в случае «Исламского государства»*, и в случае «Аль-Каиды», в случае той же «Ан-Нусры» и созданной ею коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам» (все запрещены в РФ).

«Но в этом есть свой стратегический расчет. Перенаправляя активность международного терроризма суннитского толка в направлении Сирии, Израиль как бы отвлекает внимание от самого себя. Пусть арабы, что называется, сражаются друг с другом. Благодаря тому, что основной эпицентр джихадистской активности на Ближнем Востоке сейчас переместился в Сирию и Ирак, Израиль продолжает быть бастионом стабильности. Никакие террористические группы не угрожают его собственным границам», — поясняет Юрий Котенок.

Фактор «Хезболлы»

Современный Израиль и Сирия никогда не были друзьями, тем не менее основной геополитический противник Еврейского государства на ближневосточной сцене — это Исламская Республика Иран. В этом смысле сирийский конфликт — лишь один из фронтов противостояния Тегерана и Тель-Авива. Не случайно значительная часть авиаударов Израиля на сирийской территории, если они совершаются за пределами провинции Кунейтра, приходятся по позициям «Хезболлы» и других проиранских формирований.

Сейчас ливанское шиитское движение является союзником сирийского правительства в его борьбе против суннитских джихадистов. Таким образом, направляя террористов в Сирию, Израиль опосредованно наносит удар и по проиранским силам.

«Противостояние «Хезболлы» и других проиранских шиитских движений с Израилем носит перманентный характер», — напоминает Котенок. В такой тотальной войне, как говорится, все средства хороши.

Проиранские силы, впрочем, действуют весьма активно и за пределами Сирии. Потому вполне возможно, что если он разорвет свой союз с «Хезболлой» и вышлет ливанцев за пределы Сирии, Башар Асад еще может обеспечить мир между своей страной и Израилем на Голанских высотах. Все же тогда в интересах Израиля будет переключиться на противостояния с Ираном и «Хезболлой» в Ливане и Ираке. Кто знает, быть может, пожертвовав «Хезболлой» как разменной картой, Асад даже сможет получить спорные территории, потерянные Сирией в ходе Шестидневной войны, назад.

* Организация запрещена на территории РФ.