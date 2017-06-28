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Совфед поддержал назначение Петрова главным военным прокурором РФ
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    Совфед поддержал назначение Петрова главным военным прокурором РФ

    14:01  28 Июня 2017
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    Совфед поддержал назначение Петрова главным военным прокурором РФ

    Москва, 28 июня. Назначение прокурора Бурятии Валерия Петрова на пост главного военного прокурора России поддержали профильные комитеты Совета Федерации.

    Как сообщил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас, предложение о назначении Петрова на должность главного военного прокурора поступило от российского президента Владимира Путина. Глава комитета по обороне Виктор Озеров добавил, что кандидатура Петрова одобрена комитетами. 29 июня ее рассмотрят на пленарном заседании верхней палаты.

    Автор: Борис Любимов
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