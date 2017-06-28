Petya не пройдет: в Microsoft раскрыли секрет защиты от вируса-вымогателя

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Вашингтон, 28 июня. Специалисты компании Mircosoft заявили о том, что уверены — их антивирусное программное обеспечение обнаруживает и блокирует вирус-вымогатель, получивший от «Лаборатории Касперского» прозвище Petya. Именно Petya был виновен в произошедшей вчера кибератаке, поразившей в первую очередь компании на Украине и в России.

«Наш первичный анализ показал, что вредоносная программа использует несколько различных способов распространения, включая тот, который был предотвращен в обновлении безопасности (MS17–010), ранее выпущенным для всех платформ от Windows XP до Windows 10. Мы продолжаем наше расследование, а наши команды поддержки во всем мире готовы оперативно помогать пострадавшим пользователями», — объявила пресс-служба Microsoft.

Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили Rambler News Service, что вирус Petya для распространения использует поддельную электронную подпись Microsoft.