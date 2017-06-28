Подросток упал с моста в Москве во время прогулки с отцом

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Москва, 28 июня. Пятнадцатилетний подросток попал в больницу с переломами после падения с Андреевского моста во время прогулки с отцом в Москве.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, пострадавший сорвался вниз и получил тяжелые травмы 21 июня. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом седалищной кости и переломом лучевой кости.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку.