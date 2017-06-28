ДНР и Южная Осетия договорились о сотрудничестве в сфере почтовой связи

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Донецк, 28 июня. Донецкая народная республика и Южная Осетия подписали договор о сотрудничестве в области почтовой связи. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия «Почта Донбасса».

Подписание договора состоялось накануне в Цхинвале. Документ подписали руководитель «Почтово-телеграфной службы РЮО» и глава «Почты Донбасса» Денис Неудачин.

«Это шаг вперед, навстречу друг другу, и соглашение еще даст о себе знать в ходе совместной плодотворной работы», — заявил Неудачин.

Он также добавил, что документ регулирует обмен информацией и опытом в области оказания услуг почтовой связи, а также профессиональную подготовку специалистов.