Путин заявил о наращивании военного потенциала для защиты от потенциальных агрессоров

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Москва, 28 июня. Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать потенциал для защиты от потенциальных агрессоров и обеспечит системную работу всех родов и видов войск.

Сегодня глава государства Владимир Путин встретился с выпускниками высших военных учебных заведений страны. В ходе мероприятия президент рассказал о долгосрочных планах ВС РФ.

«Только современные мощные, мобильные вооруженные силы способны обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защитить нас и наших союзников от любого потенциального агрессора, от давления и шантажа со стороны тех, кому не нравится независимая, суверенная Россия», — сказал российский лидер.

Президент отметил положительную тенденцию по укреплению российской армии, а также рост профессионализма среди офицеров и руководящего состава, что было продемонстрировано в операции против террористов ИГ* (группировка запрещена в России) в Сирии.

Владимир Путин подчеркнул, что в планах правительства наращивание боевого потенциала армии и флота для реализации программы системной работы всех видов и родов войск. Он также добавил, что будет уделено внимание вопросам повышения качества и интенсивности боевой учебы.

* Организация запрещена на территории РФ.