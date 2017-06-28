Руководство ВМФ РФ раскрыло планы на строительство нового авианосца

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Санкт-Петербург, 28 июня. Для военно-морского флота России будет построен еще один авианосец. Эту информацию подтвердил заместитель главкома по вооружению Виктор Бурсук в беседе с журналистами в ходе Международного военно-морского салона, который проходит в Петербурге.

По словам Бурсука, Крыловский центр уже предоставил и макет корабля, но это еще не окончательный вариант. Об этом пишет РИА Новости.

Добавим, что пока у России есть только один авианосец. Крейсер «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду 26 лет назад. Сейчас он готовится к масштабной модернизации, благодаря которой срок его службы увеличится на два десятка лет.