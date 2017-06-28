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Сотовые операторы РФ будут искать пути компенсации потерь от отмены роуминга — эксперт
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    Сотовые операторы РФ будут искать пути компенсации потерь от отмены роуминга — эксперт

    14:07  28 Июня 2017
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    Сотовые операторы РФ будут искать пути компенсации потерь от отмены роуминга — эксперт

    Москва, 28 июня. Законопроект об отмене национального роуминга внесен на рассмотрение Госдумы. IT-эксперт Илья Корнейчук уверен, что операторы сотовой связи захотят компенсировать возможные потери. 

    Законопроект внесли депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Парламентарий напомнил, что роуминг является компенсационным механизмом для сотовых компаний, которые изначально несли дополнительные издержки из-за соединений через единого оператора связи. Однако теперь такой механизм почти не используется, так что роуминг представляет собой анахронизм и избыточную меру. 

    Эксперт Илья Корнейчук отметил, что сотовые операторы будут искать пути, чтобы компенсировать издержки. 

    «Если люди действительно будут меньше платить, путешествуя по России, операторы должны будут компенсировать снижение доходов», — отметил он в комментарии RT.

    Эксперт отметил, что потери операторов из-за отмены национального роуминга могут быть компенсированы тем, что россияне начнут чаще пользоваться сотовой связью в поездках. 

    Ранее глава ФАС Игорь Артемьев назвал существование роуминга в России позором. Как передает URA.Ru, глава ведомства отметил, что в силу существования роуминга может сложиться ощущение, что москвичи и, например, крымчане живут не в одной стране. 

    Автор: Владимир Багров
    #роуминг #корнейчук
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