Сотовые операторы РФ будут искать пути компенсации потерь от отмены роуминга — эксперт

В Избранное

Москва, 28 июня. Законопроект об отмене национального роуминга внесен на рассмотрение Госдумы. IT-эксперт Илья Корнейчук уверен, что операторы сотовой связи захотят компенсировать возможные потери.

Законопроект внесли депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Парламентарий напомнил, что роуминг является компенсационным механизмом для сотовых компаний, которые изначально несли дополнительные издержки из-за соединений через единого оператора связи. Однако теперь такой механизм почти не используется, так что роуминг представляет собой анахронизм и избыточную меру.

Эксперт Илья Корнейчук отметил, что сотовые операторы будут искать пути, чтобы компенсировать издержки.

«Если люди действительно будут меньше платить, путешествуя по России, операторы должны будут компенсировать снижение доходов», — отметил он в комментарии RT.

Эксперт отметил, что потери операторов из-за отмены национального роуминга могут быть компенсированы тем, что россияне начнут чаще пользоваться сотовой связью в поездках.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев назвал существование роуминга в России позором. Как передает URA.Ru, глава ведомства отметил, что в силу существования роуминга может сложиться ощущение, что москвичи и, например, крымчане живут не в одной стране.