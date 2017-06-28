Росстат оценил расходы на перепись населения в 50 млрд рублей

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Москва, 28 июня. Расходы на перепись населения Российской Федерации в 2020 году составят около 50 миллиардов рублей. Об этом в среду сообщил глава Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Александр Суринов.

«Теперь мы можем собирать данные о людях по интернету, использовать электронные опросники. С этой точки зрения все готово, остается пока вопрос с финансированием», — отметил он.

Напомним, ранее эксперты Росстата рассказали о том, что реальные доходы россиян в первом квартале 2017 года уменьшились на 0,2%.