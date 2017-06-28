Ирак: военные атаковали штаб-квартиру ИГ в Таль-Афаре
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Таль-Афар, 28 июня. Иракские военные атаковали объект «Исламского государства»*, с которого террористы запускали беспилотники.
По данным иракских источников атаке правительственных войск подверглась штаб-квартира боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в населенном пункте Таль-Афар.
На этом объекте концентрировалась база «Халифата» по запуску беспилотных разведывательных аппаратов для ведения наблюдения и корректировки огня. Отмечается, что во время штурма ликвидирован один из главарей «Исламского государства».
Ранее сообщалось, что в Ниневии были уничтожены шесть боевиков «Халифата».
* Организация запрещена на территории РФ.