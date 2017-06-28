ФАС проверит все торговые объекты в аэропортах Москвы

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Москва, 28 июня. Федеральная антимонопольная служба намерена до конца июля проверить обоснованность цен в кафе, ресторанах и других торговых объектах московского аэропорта «Шереметьево». Об этом в среду заявил замруководителя УФАС России по Московской области Дмитрий Стрельников.

«Мы надеемся, что в ближайшие недели, наверное, конец июля, это крайний срок, мы завершим оценку состояния конкуренции в аэропорту «Шереметьево» и соответственно дадим свою оценку», — отметил он.

Как сообщает «Вечерняя Москва», антимонопольное ведомство приступило к проверке торговых точек в московских аэропортах 26 июня.