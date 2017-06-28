Сирия: курды атаковали вторую линию обороны ИГ в Ракке

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Ракка, 28 июня. Формирования курдской коалиции «Сил демократической Сирии» (SDF), осаждающие в городе Ракка террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) сумели прорвать оборону боевиков в западной части города и сумели прорвать вторую линию обороны, взяв район Эль-Кадисия.

В настоящее время силы SDF прорываются в районе аль-Дирия. Боевики ИГИЛ* оказывают ожесточенное сопротивление, используя снайперов и устраивая массированные минные заграждения в пределах района.

Пресс-служба курдского народного ополчения YPG выпустила видеозапись боев в районе аль-Дирия. Сообщения о потерях и количестве уничтоженных боевиков на данный момент не поступали.

* Организация запрещена на территории РФ.