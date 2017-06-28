Москва считает слова США о новых химатаках в Сирии «приглашением» террористов к провокациям

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Москва, 28 июня. Москва рассматривает заявление США о якобы готовящейся химатаке в Сирии со стороны властей «приглашением» действующим в стране террористам к очередной провокации с применением химоружия. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

26 июня пресс-секретарь Белого дома заявил, что власти Сирии готовят провокацию, результатом которой якобы станет массовое убийство жителей. Он пообещал, что президент Сирии Башар Асад и ВС страны «заплатят высокую цену» за это.

«Рассматриваем все эти новые инсинуации на тему оружия массового поражения – в худших традициях натовской интервенции 2003 года в Ираке – не иначе как «приглашение» действующим в Сирии террористам, экстремистам и вооруженной оппозиции сфабриковать очередную масштабную провокацию с применением химоружия, за которой, по замыслу Вашингтона, и должна последовать «неотвратимое наказание» в адрес Асада», — заявили в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что данный сценарий уже неоднократно разыгрывался в Ираке, Ливии, Югославии и других странах, и предостерегли США от нарушений Устава ООН и норм международного права, как это было во время удара по аэродрому «Шайрат» 7 апреля.