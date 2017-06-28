Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР почти 70 боеприпасов

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Донецк, 28 июня. Украинская армия за минувшие сутки выпустила по территории Донецкой народной республики (ДНР) почти 70 мин и снарядов. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ открывали огонь из танков, минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Согласно приведенным данным, обстрелы были произведены на донецком и мариупольском направлении. Басурин также сообщил о применении по району населенного пункта Зайцево гранатометов и стрелкового оружия со стороны украинских силовиков.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия 21 раз нарушила объявленное на период сбора урожая в Донбассе «хлебное перемирие».