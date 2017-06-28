Песков рассказал, как Путин остался без отпуска

Москва, 28 июня. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что график президента Владимира Путина не предусматривает отпуска в ближайшее время.

«Пресс-секретарь надеется, что уйдет в отпуск в августе, что касается президента России, то исходя из перспективного рабочего графика, который у меня есть до сентября, особо ничего в нем отпускного нет, — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, когда Владимир Путини и его пресс-секретарь уйдут в отпуск. — Отпуска пока в графике не прослеживается, график достаточно интенсивный».