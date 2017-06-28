Шквалистый ветер, грозы и ливни ждут в Москве 30 июня

В Избранное

Москва, 28 июня. В пятницу, 30 июня, в Москву вернется плохая погода. Синоптики ожидают грозу, шквалистый ветер и ливневый дождь. При этом столбик термометра поднимется до 27 градусов.

По словам специалистов, грозовые облака накроют российскую столицу уже днем, а ливни с грозами начнутся ближе к вечеру. В первой половине дня температура воздуха будет колебаться от 25 до 27 градусов тепла. В Московской области ожидается потепление до 28 градусов тепла.

По информации «Вечерний Москвы», синоптики опровергли данные о том, что 30 июня станет самым теплым днем этого месяца.