Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

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Киев, 28 июня. В честь годовщины принятия конституции Украины президент страны Петр Порошенко отправился на улицу Липовую, где возле памятника Филиппу Орлику зачитал речь о воссоединении с Европой. При этом территория вокруг памятника была оцеплена плотными кордонами полиции, туда пропускали лишь специально отобранных людей. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Напомним, Филипп Орлик — ближайший соратник гетмана Ивана Мазепы, несколько раз предававшего Россию и, в конце концов, перешедшего на сторону Карла XII. Именно возле памятника этому профессиональному предателю Порошенко прочитал речь о том, как Украина в очередной раз прощается с Россией и поворачивается лицом к Европе. Пока Порошенко хвалил Филиппа Орлика, полиция отгоняла толпу пенсионеров, пытавшихся прорваться к президенту, чтобы рассказать о своих проблемах, связанных, в первую очередь, с банковским и строительным мошенничеством.

Часть протестующих была задержана, часть рассеяна. Однако через час после начала противостояния пенсионеры смогли окружить плотной толпой мэра Киева Виталия Кличко, находившегося в свите Порошенко. Люди кричали:

- Почему нас не пускают к президенту, мы зачем его выбирали?

- Дайте команду, чтобы нас пропустили!

- Ганьба!

Виталий Кличко сначала попытался технично уклониться от неожиданной атаки, но быстро оказался окружен со всех сторон злыми пенсионерами и был вынужден начать переговоры.

Сначала мэр Киева демонстративно достал телефон и позвонил в администрацию Порошенко.

- Это Кличко беспокоит. Тут люди протестуют, мне нужно, чтобы вы дали пару человек сюда, на Липовую улицу. Нужно объяснить людям, что делается по их проблемам, - говорил Кличко в телефон на чистейшем русском языке.

Толпа вокруг сначала заворожено слушала переговоры чиновников, а потом вновь заголосила:

- Да что это такое! Решить нужно, а не объяснить!

- Нас разводят!

- Тихо!

Виталий Кличко, закончив телефонный разговор, вынужден был объясниться:

- Я, к сожалению, не могу организовать вам встречу с Петром Порошенко. Это не в моей компетенции.

На претензии по поводу действий полиции, не пропустившей пенсионеров к Порошенко, да еще и задержавшей некоторых из них, Кличко ответил отсылом к министру МВД Украины:

- Я давно говорил, что нам нужна муниципальная полиция, которая бы выполняли мои распоряжения. А сейчас жалуйтесь Авакову, это его люди.

Менее чем через час толпа начала расходится и Виталию Кличко удалось улизнуть. Расходившиеся люди грустно жаловались друг другу, что их проблемы никому не интересны – ни чиновникам, ни журналистам.

К тому времени на перекрестке улиц Липовой и Орлика как раз закончил читать речь про вхождение в Европу президент Украины Петр Порошенко, после чего мгновенно уехал, и оцепление было снято.

- Громадяне, вы же хотели пройти до президента? Так чего не проходите? Милости просим, - бросил митингующим последний полицейский из оцепления.