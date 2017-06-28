В Кремле прокомментировали идею о блокировке зарубежных СМИ

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Москва, 28 июня. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу сенаторов блокировать иностранные СМИ, которые нарушают закон, отметив, что она требует тщательной поработки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива сенаторов о блокировке иностранных СМИ, нарушающих закон, требует серьезной проработки. При этом он добавил, что единой позиции по данному вопросу пока нет.

«Конечно, подобные инициативы, они подлежат самой серьезной проработке по линии всех ведомств. Поэтому я думаю, что пока говорить о какой-то единой позиции в этом плане преждевременно», — сказал спикер Кремля.

При этом Песков добавил, что не осведомлен относительно деталей инициативы, поэтому ему трудно оценить предложение комиссии Совфеда. Напомним, что ранее российские сенаторы предложили предоставить Роскомнадзору полномочия блокировать нарушающие действующее законодательство зарубежные СМИ.