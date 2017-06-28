Песков анонсировал встречу Путина с российскими разведчиками

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Москва, 28 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин в среду посетит Службу внешней разведки РФ, которая отмечает свое 95-летие нелегальной разведки. По словам представителя Кремля, российский лидер также пообщается с разведчиками.

Отметим, что управление нелегальной разведки СВР России внесло неоценимый вклад в обеспечение национальной безопасности СССР и России.

Ранее стало известно, в среду Владимир Путин встретится с лидером партии КПРФ Геннадием Зюгановым.