Песков рассказал о поиске заказчика убийства Немцова

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Москва, 28 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что необходимо найти не только исполнителя убийства Бориса Немцова, но и заказчика. По словам представителя Кремля, на расследования подобных дел иногда уходят годы.

Песков отметил, что такие дела относятся к наиболее сложным в раскрытии, поскольку необходимо вычислить и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков убийства.

«И президент неоднократно отвечал на подобные вопросы. Он говорил, что они очень тяжело расследуются, но это не значит, что кто-то будет отказываться от поисков преступников, этот процесс иногда занимает годы», — сказал представитель Кремля.

Накануне сообщалось, что присяжные заседатели не пришли к единогласному мнению относительно виновности подсудимых в деле об убийстве Немцова. Судья объявил перерыв до среды, 28 июня.