Фигуристка Медведева дебютировала в Москве как художник

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Москва, 28 июня. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала свои иллюстрации в стиле аниме в центре «Тушино».

По словам члена союза художников Андрея Уварова, российская спортсменка официально предстала в качестве художника. Он также выразил надежду на то, что это станет отправной точкой для увлечения рисованием серьезно, сообщает АиФ.

Стоит отметить, что выставка будет работать вплоть до 3 сентября.

Помимо этого, посетители смогут увидеть рисунки российской чемпионки в московском дворце «Мегаспорт» в январе будущего года во время европейского первенства по фигурному катанию.