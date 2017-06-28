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Минэкономразвития РФ связало рост производства в стране с холодной погодой
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    Минэкономразвития РФ связало рост производства в стране с холодной погодой

    14:11  28 Июня 2017
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    Минэкономразвития РФ связало рост производства в стране с холодной погодой

    Москва, 28 июня. В Минэкономразвития России майский рост промышленного производства в стране связали с нетипично холодной погодой, говорится в отчете экономического ведомства.

    В мае индекс промышленного производства вырос на 5,6% по сравнением с аналогичным периодом 2016 года, говорится в отчете МЭР РФ. В ведомстве связали изменение показателей с холодной для месяца погодой — обеспечение электричеством, газом и паром увеличилось на 4,7%. Также Минэкономразвития приводит данные о росте производства продуктов питания на 7%. Напомним, что в апреле прирост промышленного производства был отмечен на уровне 2,3%.​

    Автор: Ирина Селезнева
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