И грянул «Шторм»: ВМФ РФ готовит преемника «Адмиралу Кузнецову»

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Заместитель главкома по вооружению ВМФ России Виктор Бурсук сообщил, что скоро начнется работа по строительству нового авианосца. Его макет уже представлен Крыловским центром. При этом прорабатываются и другие разработки. Зачем российскому флоту новый авианосец и как он уживется с уже существующим «Адмиралом Кузнецовым»? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Разговоры о перспективном российском авианосце «Шторм» ходили давно. Бурсук утвердил то, о чем и так многие догадывались. В проекте «Шторма» прописано: должны быть использованы самые передовые идеи гидродинамики и энергетики. Спроектированный корпус позволяет на 20 процентов снизить сопротивление движению. Возможно, «Шторм» будет оснащен паровой катапультой для взлета самолетов. Пока же единственный в России тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» оснащен только специальным трамплином, откуда взлетают самолеты.

«Еще в 30-е годы в СССР разгорелся спор о том, какой флот строить. Были сторонники москитного флота, прибрежного — с преобладанием быстроходных и маневренных малых боевых кораблей. Много было и сторонников океанского морского флота. К ним, например, относился нарком Кузнецов и товарищ Сталин, который говорил: копейки соберем, а линкоры построим. Но сначала победили сторонники москитного флота, потом строили океанский ядерный флот, основу которого составляли атомные подводные лодки и крейсеры. А после лоббирования министра обороны СССР Устинова построили авианесущие крейсеры. По сути, это были авианосцы, где находилась палубная авиация вертикального взлета. Таких крейсеров было построено четыре, по два на Тихоокеанский и Северный флот. Один из них сохранился и по наши дни — «Адмирал Кузнецов», — вспоминает в беседе с корреспондентом ФАН капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Некоторые эксперты считают, что России не нужен новый авианосец, а лучше построить больше фрегатов и корветов. Но наша страна — это не просто континентальная, но еще и морская и океанская держава.

«Атомный авианосец с водоизмещением порядка 80 тысяч тонн нам необходим. На борту разместятся порядка 70 летательных аппаратов, включая МиГ-35, которые прошли проверку в Сирии, локационные самолеты, вертолеты различных классов (противолодочные, ударные). Какие-то наработки уже есть, но все равно работа требует кропотливого труда. Закладка произойдет уже в 20-х годах. Ход работы зависит от состояния экономики, воли руководства страны, цены на нефть. Понимание о необходимости строительства нового авианосца сложилась после похода «Адмирала Кузнецова» в Средиземное море. Там он себя хорошо заявил и показал. Да, он пройдет модернизацию и протянет еще лет 10-15. Но надо искать замену», — продолжает эксперт ФАН.

По его словам, «Шторм» нужен для поддержания устойчивости атомных подводных сил, группировок надводных кораблей — для обеспечения в открытом море и океане авиационного прикрытия.

«Поддержка боеустойчивости сил флота и всех кораблей, которые есть, без таких авианосцев трудно осуществима. Это головной и дорогой корабль, речь идет о миллиардах долларов. Надо по два таких корабля на Тихоокеанский и Северный флот. Сейчас тот же Тихоокеанский флот ослаблен после потери атомного ракетного крейсера. Там идет насыщение атомными подводными лодками, строятся корветы, но миграционные зоны огромные, от Чукотки до Владивостока, нужны корабли. Ну и авианосец для Северного флота прикроет всю Атлантику и ниже», — уверен Дандыкин.

Но мало построить авианосец, должна быть ударная авианосная группа. Она включает в себя атомные подводные лодки и корабли сопровождения.