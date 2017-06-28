Евросоюз официально продлил антироссийские санкции на полгода

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Брюссель, 28 июня. Евросоюз сегодня официально продлил экономические санкции в отношении России на полгода до 31 января 2018 года. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

«Формальное решение о продлении на шесть месяцев экономических запретительных мер в отношении РФ принято», — говорится в документе.

Добавим, ранее российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что решение о продлении антироссийских санкций Евросоюзом вынесут по инерции, и уже ни у кого нет веры в их эффективность. По его мнению, такое решение говорит об «отсутствии политики» у Евросоюза.