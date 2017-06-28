Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Даръа: ВВС Сирии нанесли авиаудар по позициям ССА
Происшествия
Новую сумку с частями тел женщин выловили в Москве-реке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новую сумку с частями тел женщин выловили в Москве-реке

    13:34  28 Июня 2017
    107

    Новую сумку с частями тел женщин выловили в Москве-реке

    Москва, 28 июня. Еще одну сумку с частями тел женщин обнаружили на дне Москвы-реки в среду.

    Как сообщает источник ФАН, 27 июня на Гончарной набережной из воды вытащили сумку, в которой находились фрагменты тел женщин, жестоко убитых именинницей и ее гражданским супругом во время празднования дня рождения.

    Отмечается, что сотрудникам правоохранительных органов удалось найти правое и левое плечо, два предплечья, кисти рук, бедра и голени погибших.

    Новую сумку с частями тел женщин выловили в Москве-реке

    Инцидент произошел в ночь с 17 по 18 июня. Две женщины 30 и 38 лет приехали в гости к 38-летней подруге. Во время застолья между гостями и хозяйкой произошла ссора. Решив заступиться за даму сердца, сожитель именинницы жестоко убил двух женщин. После расправы пара спрятала под диван трупы погибших, а затем расчленила их. Часть останков была выброшена в Москву-реку, другая часть — сожжена.  

    Напомним, что 21 июня были найдены три фрагмента расчлененных трупов. Сотрудники полиции продолжают поиски.

    Автор: Дима Оленин
    #москва #убийство
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017 176
        Читать
        13:43
        Сегодня

        Москва считает слова США о новых химатаках в Сирии «приглашением» террористов к провокациям
        12:19
        Сегодня

        Законопроект об отмене роуминга в России внесли в Госдуму

        11:35
        Сегодня

        МИД РФ не исключает провокаций в Сирии после заявлений США о подготовке химатаки
        10:43
        Сегодня

        Стала известна причина экстренной посадки Boeing в «Домодедово»
        9:44
        Сегодня

        «Газпром» уходит с турецкого рынка — СМИ

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017 176

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        7486

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2097

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1884

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1832
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45   28 Июня 2017
        175
        Евросоюз официально продлил антироссийские санкции на полгода

        Евросоюз официально продлил антироссийские санкции на полгода

        13:44   28 Июня 2017
        46
        Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

        Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

        13:41   28 Июня 2017
        146
        Граната обнаружена у пассажира на станции метро «Автово» в Петербурге

        Граната обнаружена у пассажира на станции метро «Автово» в Петербурге

        13:30   28 Июня 2017
        143