Новую сумку с частями тел женщин выловили в Москве-реке

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Москва, 28 июня. Еще одну сумку с частями тел женщин обнаружили на дне Москвы-реки в среду.

Как сообщает источник ФАН, 27 июня на Гончарной набережной из воды вытащили сумку, в которой находились фрагменты тел женщин, жестоко убитых именинницей и ее гражданским супругом во время празднования дня рождения.

Отмечается, что сотрудникам правоохранительных органов удалось найти правое и левое плечо, два предплечья, кисти рук, бедра и голени погибших.

Инцидент произошел в ночь с 17 по 18 июня. Две женщины 30 и 38 лет приехали в гости к 38-летней подруге. Во время застолья между гостями и хозяйкой произошла ссора. Решив заступиться за даму сердца, сожитель именинницы жестоко убил двух женщин. После расправы пара спрятала под диван трупы погибших, а затем расчленила их. Часть останков была выброшена в Москву-реку, другая часть — сожжена.

Напомним, что 21 июня были найдены три фрагмента расчлененных трупов. Сотрудники полиции продолжают поиски.