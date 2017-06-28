Новости США: Трамп флиртовал с журналисткой, Клинтон и «русские хакеры», фейковые обложки Time

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США, 28 июня. Журналисты рассказали о фейковых обложках журнала Time с Дональдом Трампом, сотрудники предвыборного штаба Хиллари Клинтон снова вспомнили о «русских хакерах», глава Белого дома флиртовал с журналисткой, «право на смерть» в Калифорнии. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Фейки от Трампа

По крайней мере, в пяти гольф-клубах, принадлежащих президенту США Дональду Трампу, на стенах висят поддельные обложки журнала Time с портретом Трампа, сообщает The Washington Post.

Журналисты возмущаются: «Как он может обвинять новостные ресурсы в создании «поддельных новостей», когда и сам занимается тем же самым?» Кампания Trump Organization отказалась отвечать на вопросы по поводу обложек, а первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс сказала, что не может комментировать декор в гольф-клубах Трампа.

Опечатки и хакеры

Опечатка стала причиной взлома «русскими хакерами» почты Джона Подесты, руководителя предвыборной кампании Хиллари Клинтон, сообщает CNN Politics.

19 марта 2016 года на почту Джона Подесты пришло письмо от «команды Gmail», в котором говорилось, что ему срочно нужно сменить пароль, для чего необходимо было перейти по ссылке в письме. Письмо прочитал один из помощников Подесты, и тут же написал специалисту по системной безопасности, спрашивая, стоит ли открывать ссылку. Специалист хотел написать «не открывать», но случайно написал «открывать».

Изучение Библии

Губернатор штата Кентукки Мэтт Бевин публично подписал законо, позволяющий государственным школам штата преподавать Библию, сообщает WDRB.

Автор закона сказал, что школьники должны понимать роль Библии в истории США, поскольку отцы-основатели, создавая Декларацию о независимости и Конституцию США, основывались на принципах, указанных в Библии.

Флиртующий Трамп

Во время телефонного разговора с ирландским премьер-министром Лео Варадкаром Трамп подозвал к себе журналистку и сказал премьер-министру, что у нее «приятная улыбка», сообщает The Hill.

«И я держу пари, что она хорошо к вам отнесется», — добавил Трамп. В социальных сетях это высказывание вызвало бурную реакцию, однако сама журналистка восприняла высказывание Трампа с юмором.

Благие дела и дорога в ад

Мужчину, пытавшегося помочь потерявшемуся ребенку найти маму, родители ребенка приняли за похитителя, сообщает Fox News.

Мужчина увидел девочку, бродящую среди толпы людей, и решил помочь ей найти родителей. Он взял ее на руки и стал подходить к прохожим, спрашивая, не их ли это ребенок.

Когда отец девочки увидел мужчину со своим ребенком на руках, который шел в сторону парковки, он предположил худшее и сразу же напал на него. Кто-то заснял нападение на видео, и «доброго самаритянина» обвинили в похищении. Однако полиция Лейкленда, штат Флорида, быстро разобралась в деле.

Facebook и разжигание ненависти

Facebook наймет 3 тыс. человек, которые будут бороться с разжиганием ненависти в социальной сети, сообщает Fox Busines.

На данный момент в компании работает 4,5 тыс. человек, занимающихся рассмотрением сообщений, «разжигающих ненависть».

«Наше нынешнее определение «разжигания ненависти» — что угодно, что напрямую угрожает людям на основе определенных характеристик», — говорится в сообщении.

Некоторым может показаться, что такая политика Facebook похожа на цензуру, но компания пытается сделать свою политику максимально прозрачной.

Право на смерть

В США 111 смертельно больных людей согласились на эвтаназию после вступления в силу нового закона о «праве на смерть», принятого в Калифорнии, сообщает KTLA5.

Закон вступил в силу в июне 2016 года, сделав Калифорнию пятым штатом в стране, где разрешена эвтаназия. Закон позволяет пациентам, которым осталось жить менее шести месяцев, запросить право на эвтаназию, чтобы этот срок завершился раньше. Из 191 человека, которым врачи предложили эвтаназию, 111 человек согласились на процедуру добровольного ухода из жизни.

Пополнение в большом теннисе

Беременная теннисистка Серена Уильямс позировала обнаженной для обложки журнала Vanity Fair, сообщает The Guardian.

Звезда тенниса объявила о своей беременности в апреле, на сроке в 20 недель. А узнала она о том, что беременна, за несколько дней до Открытого чемпионата Австралии по теннису, который она, кстати, выиграла.

Дело Косби: из насильников — в лекторы

Актер Билл Косби отказался от идеи ездить по городам США с лекциями о сексуальном насилии, сообщает CNN.

Косби выступил с речью, сказав, что никогда и не планировал такого тура, а вся дальнейшая информация о его планах будет представлена в соответствующее время. Всего неделю назад, когда дело Косби об изнасиловании закончилось решением о неправильном судебном разбирательстве, представитель Косби сообщил, что 79-летний комик планирует поездки в 5-7 городов с лекциями для молодежи о проблемах, связанных с обвинениями в сексуальном насилии.