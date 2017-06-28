Новости ДНР и ЛНР: Минобороны России разоблачило фейк о «военном РФ» в Донбассе

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Новости ДНР и ЛНР, 28 июня. Минобороны РФ и руководство ЛНР опровергли ложь о «российском военном», якобы взятом в плен в Донбассе. Офицер ВСУ продал правоохранителям ЛНР списки штаба АТО.

Минобороны РФ опровергло ложь о «российском военном» в Донбассе

Минобороны России опровергло информацию, распространяемую в западных, украинских, а также некоторых российских СМИ, что в Луганской области украинские силовики якобы взяли в плен российского военного. Эти данные не соответствуют действительности — речь идет об очередном информационном вбросе.

22-летний Виктор Агеев, о пленении которого в Луганской области которого накануне сообщили СМИ, не был российским военнослужащим по контракту, сообщили в Минобороны России.

«Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в вооруженных силах РФ, — сообщили в российском военном ведомстве. — Согласно учетным данным Минобороны РФ, Агеев проходил срочную службу в вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в запас в установленном порядке».

О том, что Виктор Агеев попал в плен в Луганской области, накануне сообщила русская служба «Би-би-си» со ссылкой на информацию, полученную в Минобороны Украины и в командовании 93 омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ. В сообщении утверждалось, что Агеев является гражданином РФ, призванным на службу в Алтайском крае и по окончании срочной службы продолжившим служить по контракту.

Информацию о якобы пленении российского военнослужащего ранее опроверг полномочный представитель Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

По словам постпреда ЛНР на минских переговорах, украинские власти оказывают давление на родственников задержанных, чтобы выманить их на подконтрольную Киеву территорию и заставить сделать нужные признания, что их близкие якобы являются гражданами РФ.

ЛНР будет добиваться обмена задержанных, подчеркнул Дейнего.

Ранее сообщалось, что Агеев попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района ЛНР во время боя между 93 омбр ВСУ и разведгруппой четвертой механизированной бригады Луганской народной республики.

Позже журналистка телеканала ICTV Юлия Кириенко опубликовала в своем Facebook «фотосвидетельства», якобы подтверждающие, что Агеев является «российским военнослужащим». Журналистка также утверждает, что Виктор Агеев был пулеметчиком, но во время боя растерялся и попал в плен.

Офицер ВСУ «слил» командованию ЛНР списки штаба АТО

Офицер ВСУ продал МВД Луганской народной республики информацию о личном составе штаба так называемой антитеррористической операции (АТО). Об этом сообщили в пресс-центре МВД ЛНР.

В пресс-службе силового ведомства рассказали, что на горячую линию МВД ЛНР позвонил некий гражданин, который является офицером военной полиции ВСУ.

«В рамках программы по оплате сведений о преступлениях украинских карателей офицер ВСУ передал операторам ряд персональных данных личного состава штаба АТО», — рассказали в МВД ЛНР.

Информатор передал еще много любопытных сведений, касающихся морально-боевого климата в украинской армии, сообщили в МВД ЛНР. Наиболее частные правонарушения и преступления, о которых рассказал офицер, — это неповиновение приказам начальства и дезертирство.

«Много правонарушений, связанных с употреблением и торговлей наркотиками, а также с неосторожным обращением с оружием», — цитируют информацию, полученную от источника, в МВД ЛНР.

Ранее Игорь Корнет сообщил, что в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса МВД Луганской народной республики открыло телефонную горячую линию по оказанию правовой помощи жителям подконтрольных Киеву районов Луганщины, особенно тем, которые пострадали в результате преступлений, совершенных вооруженными силами Украины.

Операторы горячей линии МВД ЛНР круглосуточно принимают заявления от пострадавших от действий киевских силовиков жителей подконтрольной Украине части Луганской области, а также от военнослужащих ВСУ, желающих сообщить о преступлениях, совершенных украинскими силовиками в Донбассе.

Главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в феврале 2017 года утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной Киеву части Донбасса. Основной целью программы, которая включает в себя оказание финансовой и медицинской помощи, а также образовательных услуг, является поддержка социально незащищенных жителей подконтрольных Украине территорий. Также одним из приоритетов этой программы является обеспечение экологической безопасности жителей Донбасса.