Стало известно, сколько россияне потратили на иномарки

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Москва, 28 июня. Доход от реализации новых машин иностранного производства с начала этого года увеличился на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Общая сумма выручки составила примерно 650 млрд рублей.

По словам специалистов, самой востребованной новой машиной на российском рынке оказалась Toyota — до 80 млрд рублей. Вторую строчку занял южнокорейский Kia — 74 млрд рублей. Немецкий концерн Mercedes-Benz заработал около 60 млрд рублей, что на 8% меньше, чем в прошлом году.

Далее по списку идет корейский Hyundai — до 58 млрд рублей и немецкий BMW — 44 млрд рублей.

Отмечается, что в общей сложности доля прибыли от продаж автомобилей на российском рынке равна примерно 90%. Что касается выручки от продаж автомобилей российского производства, то она выросла на 12%.