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Стало известно, сколько россияне потратили на иномарки
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    Стало известно, сколько россияне потратили на иномарки

    13:37  28 Июня 2017
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    Стало известно, сколько россияне потратили на иномарки

    Москва, 28 июня. Доход от реализации новых машин иностранного производства с начала этого года увеличился на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. 

    Общая сумма выручки составила примерно 650 млрд рублей.

    По словам специалистов, самой востребованной новой машиной на российском рынке оказалась Toyota — до 80 млрд рублей. Вторую строчку занял южнокорейский Kia — 74 млрд рублей. Немецкий концерн Mercedes-Benz заработал около 60 млрд рублей, что на 8% меньше, чем в прошлом году.

    Далее по списку идет корейский Hyundai — до 58 млрд рублей и немецкий BMW — 44 млрд рублей. 

    Стало известно, сколько россияне потратили на иномарки

    Отмечается, что в общей сложности доля прибыли от продаж автомобилей на российском рынке равна примерно 90%. Что касается выручки от продаж автомобилей российского производства, то она выросла на 12%. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #экономика #авто
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