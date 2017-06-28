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Пьяная женщина в Краснодаре родила и бросила на улице ребенка
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    Пьяная женщина в Краснодаре родила и бросила на улице ребенка

    13:20  28 Июня 2017
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    Пьяная женщина в Краснодаре родила и бросила на улице ребенка

    Краснодар, 28 июня. Пьяная женщина родила ребенка прямо на улице, после чего ушла, оставив младенца лежать на земле.

    Новорожденная девочка пролежала под открытым небом около двух часов, прежде чем ее заметили прохожие. Они тут же вызвали скорую помощь, которая доставила малышку с необрезанной пуповиной в роддом.

    Пьяная женщина в Краснодаре родила и бросила на улице ребенка

    Вскоре полиции удалось отыскать мать. По словам сотрудников правоохранительных органов, пьяная женщина, будучи вся покрытая кровью, шла в соседний населенный пункт через поле. В таком виде ее доставили в участок, а оттуда увезли в перинатальный центр. Уже протрезвев, женщина официально отказалась от своего ребенка. Против нее возбуждено уголовное дело за оставление младенца в опасности. Если вина матери будет доказана, ей грозит до одного года лишения свободы, сообщает «Свободная пресса».

    Автор: Геннадий Плющев
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