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Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге
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    Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

    13:41  28 Июня 2017
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    Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

    Санкт-Петербург, 28 июня. Гордость и мощь российского флота продемонстрируют на Международном военно-морском салоне, который открывается сегодня в Санкт-Петербурге. Что представит Россия на масштабной выставке в городе на Неве, рассказывает Федеральное агентство новостей.

    Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

    Восьмой Международный военно-морской салон, по мнению военных и судостроителей, входит в тройку лидеров среди мировых выставок морского вооружения и техники.

    «На этом салоне мы подводим итоги того, что у нас получилось за два года, активно работаем с возможными партнерами и покупателями, показываем, что умеем делать хорошо», — рассказал президент Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов.

    Хотя у берегов Петербурга иностранные корабли в этом году так и не пришвартовались, организаторы салона принимают 52 иностранные делегации.

    Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

    «Неплохая картина в условиях санкций, — отмечает директор мероприятия Михаил Золотарев. — Мы разослали приглашения в 53 страны мира, приехали 52 делегации — это высокий показатель. Если помните, в 2011 году мы рассылали приглашения всего в 24 страны».

    Зато российских кораблей в петербургской гавани в этом году рекордное количество — более 50. Вице-адмирал Виктор Бурсук, заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению, особенно отметил фрегат «Адмирал Макаров», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», малый ракетный корабль «Серпухов», представителя серии корветов «Стойкий», новый корабль противоминной обороны «Александр Обухов».

    Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

    «Главная особенность этого судна — не имеющий аналогов цельный корпус из композитных материалов, — рассказал Виктор Бурсук об «Обухове». — В целом, это судно меняет поход к поиску и обезвреживанию мин и делает это безопасным для экипажа».

    Как уточнил председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, в выставке участвуют 180 предприятий Санкт-Петербурга. В прошлом году на петербургских верфях были спущены на воду 10 судов, столько же переданы заказчикам после испытаний и заложены еще три, которые сейчас находятся на разных этапах строительства.

    Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

    Среди наших основных иностранных заказчиков заместитель гендиректора АО «Рособоронэкспорт» Игорь Севастьянов назвал Индию и КНР — представители этих стран также приехали в эти дни на международный салон в Россию. По его словам, особым спросом пользуются российские фрегаты, корабли прибрежной зоны для выполнения задач пограничных войск и дизель-электрические лодки наших разработчиков.

    Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

    Россия продемонстрирует силу своего оружия и в действии — в день открытия Салона пройдут специальные стрельбы на полигоне «Ржевка».

    Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

    «Практическая демонстрация убеждает возможного недруга в том, насколько мощно российское оружие», — считает Виктор Бурсук.

    В честь открытия Военно-морского салона над выставочным комплексом «Ленэкспо» пролетит авиация, и будет продемонстрирован новейший корабельный морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ».

    Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

    Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

    Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

    Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

    Автор: Евгения Авраменко
    #петербург
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