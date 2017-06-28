Глава Пентагона: США не хотят становиться участниками войны в Сирии

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Вашингтон, 28 июня. В настоящее время сирийская война является конфликтом чрезвычайно сложности, в котором принимают участие десятки различных вооруженных формирований, чьи цели исключают друг друга, заявил министр обороны США, генерал Джеймс Мэттис, и Соединенные Штаты не хотят быть вовлеченными в данную войну напрямую.

Мэттис прокомментировал сообщения о возможном конфликте между проамериканскими курдскими формированиями «Сил демократической Сирии» (SDF) и сирийской правительственной армией — Пентагон, по словам генерала, хотел бы погасить этот конфликт в зародыше. Пентагон предлагает ввести на территории долины реки Евфрат в Сирии ряд «зон деэскалации», чтобы предотвратить столкновение между сирийскими и курдскими силами.