Пушков дал ценный совет «царю коррупции» Порошенко

В Избранное

Москва, 28 июня. Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал президенту Украины Петру Порошенко, назвавшему причиной коррупции «советскую систему», посмотреть в зеркало.

«Порошенко насмешил! Оказывается, СССР виноват в том, что четверть века спустя на Украине — царство коррупции. В зеркало пусть посмотрится», — написал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Порошенко в интервью изданию Figaro заявил, что в коррупции на Украине виновата советская система, «которая глубоко коренилась в системе общества и в духе каждого».