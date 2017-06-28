Вирус Petya обрушил серверы медлаборатории в Челябинске

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Челябинск, 28 июня. Вирус-вымогатель Petya обрушил серверы одной из российских медлабораторий, в головном офисе компании в Челябинске заявили, что это увеличит время предоставления электронных услуг.

Компания «Инвитро», предоставляющая услуги медлаборатории, заявила об атаке серверов вирусом-вымогателем Petya. В сообществе лаборатории на страничке в Facebook говорится, что проблемы с предоставлением услуг могут возникнуть на Урале.

Медицинский центр работает в штатном режиме, предпринятые меры защиты исключают утечку персональных данных клиентов. Введены временные ограничения на предоставление срочных услуг, пишет Ura.ru​