Сирия: Анкара пытается объединить две группировки боевиков в Алеппо

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Алеппо, 28 июня. Анкара стремится создать единый фронт из группировок протурецких боевиков для борьбы с курдами в Сирии.

Источники в альянсе «Сирийские демократические силы» сообщают, что Турция ведет боевые действия против курдского ополчения на севере провинции Алеппо. Анкара активно поддерживает несколько анклавов протурецких «умеренных» оппозиционеров и ведет артобстрел позиций СДС.

Отмечается, что две группировки боевиков стремятся создать единый фронт, для этого им необходимо преодолеть территорию в 30 километров глубиной и 85 километров шириной, этот регион контролируется «Сирийскими демократическими силами». Также на территории присутствуют сирийские и российские военные, которые наблюдают за сохранением стабильности в области, подчеркивает источник.