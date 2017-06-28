Путин назвал триумфом победу женской сборной России на чемпионате мира по шахматам

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Москва, 28 июня. Глава российского государства Владимир Путин поздравил женскую сборную по шахматам с победой на командном первенстве мира, которое завершилось в Ханты-Мансийске. Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте Российской шахматной федерации.

По словам российского лидера, команда смогла победить благодаря сплоченности и нацеленности. Путин отметил, что в тяжелейшей борьбе девушки показали высочайший уровень и мастерство, поэтому были бескомпромиссными лидерами на турнире.

«И, естественно, особые слова благодарности — вашим учителям и наставникам», — следует из текста телеграммы.

Напомним, в минувший понедельник женские шахматистки впервые выиграли командный чемпионат мира.