Сирия: ИГ начало перегруппировку сил под Дейр эз-Зором

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Дамаск, 28 июня. По данным источников в Сирии, командование террористической группировки «Исламское государство»* (запрещено в России) приступило к переформированию сил группировки, потрепанных в боях с защищающей Дейр эз-Зор сирийской армией. В настоящее время на освободившиеся места назначаются новые командиры, а силы ИГ* готовятся к новым попыткам взять Дейр эз-Зор штурмом.

Источники Fars News сообщают о появлении новых главаре ИГ: Абу бен Ладен Ираки был назначен главнокомандующим в наступлении группировки на Дейр эз-Зор, Абу Тофик Ираки получил место главы службы безопасности группировки, а Абу Ареф Ираки — главным казначеем ИГ в районе южно-сирийского города.

Сирийская артиллерия, между тем, нанесла несколько ударов по позициям ИГИЛ* близ кладбища Дейр эз-Зора. В ударах по террористам поддержку сирийской армии в Дейр эз-Зоре постоянно оказывают силы ВКС РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.