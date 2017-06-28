Две свалки в Подмосковье закроют раньше срока

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Москва, 28 июня. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщил, что власти Подмосковья попросили московских коллег помочь с рекультивацией закрытого полигона «Кучино» в Балашихе, основная часть отходов на который поступала из столицы.

«Более 80% на этот полигон был завоз отходов из города Москвы. Поэтому мы обратились с просьбой, — сказал Коган в интервью журналистам. — Потому что у нас с Москвой партнерские отношения».

По его словам, в 2017 году на территории Подмосковья планируется закрыть полигоны ТБО «Царево» и «Кулаковский».

В свою очередь, зампред правительства Московской области Александр Чупраков сообщил, Москва должна рассмотреть «наше предложение по софинансированию рекультивации полигона», передает РИАМО.

Напомним, по распоряжению вице-премьера Александра Хлопонина 14 мусорных полигонов могут повторить судьбу свалки в Балашихе