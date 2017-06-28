НАТО усилит кибероборону для противодействия вирусу Petya

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Брюссель, 28 июля. НАТО должна усилить свою кибербезопасность после глобальной хакерской атаки, которая произошла накануне. Такое заявление сделал в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы видели новые глобальные кибернетические атаки в мае и в последние дни, это лишь подтверждает необходимость активизации усилий в сфере кибернетической обороны», — отметил он.

Напомним, что накануне вирус-вымогатель Petya массово поразил Россию, Украину и ряд других стран. Вредоносная программа блокирует компьютер, после чего требует от пользователя выплаты в криптовалюте.